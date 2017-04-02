الهند : السجن المؤبد لمن يذبح بقرة و 10 سنوات لمن يضبط لديه لحمها

صادق برلمان ولاية #غوجرات الهندية (غرب)، على عقوبة المؤبد بحق من يقتل أو يذبح #البقر، الذي يقدسه أغلب الهندوس.

كما أقر البرلمان عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات، بحق من يضبط لديه لحم بقري، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألف و 500، و7 آلاف و500 دولار.

ولقيت القرارات انتقادات واسعة، حيث وصف وزير داخلية الولاية، براديبسنه جاديجا، التشريعات الجديدة بـ ”الأقسى في البلاد”.

وأشار جارديجا، لصحفيين، إلى أن رهبانًا هندوسًا تقدموا بتلك الاقتراحات للبرلمان.

وتطبق أغلب الولايات الهندية الـ29 عقوبات متفاوتة بحق من يقتل البقر أو يتاجر بلحومها.

ويقود الولاية الحزب القومي الهندوسي، بهارتيا جاناتا (BJP)، وهي الولاية التي ينتمي إليها رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وتبلغ نسبة الهندوس في الولاية أكثر من 88%، في حين تقارب نسبة المسلمين فيها 10%، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 60 مليونًا.

وعلى مستوى كامل الهند، يدين قرابة 80% من السكان بالهندوسية، وأكثر من 14% بالإسلام، بينما يقدر عدد سكان الهند بأكثر من مليار و250 مليون نسمة. ( Anadolu )

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