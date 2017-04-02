بالفيديو .. ” إيكيا ” تطلق مصابيح ذكية يمكن التحكم بها عبر الهاتف

أطلقت شركة السلع المنزلية، #إيكيا، مجموعة من مصابيح الإضاءة الذكية التي يمكن التحكم بها عبر الهواتف الذكية ، ولكن حذر خبراء الأمن الإلكتروني، من احتمال اختراق القراصنة للأجهزة عبر المصابيح الكهربائية الذكية الجديدة.

ويمكن استخدام الهاتف الذكي لتعديل مستويات الإضاءة المختلفة في مصابيح TRÅDFRI LED، والتي تتراوح تكلفتها بين 20 و25 دولارا ، وسيتم بيع منتجات الشركة السويدية الذكية على الإنترنت وفي المتاجر، في الولايات المتحدة وبريطانيا، ابتداء من الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم، إيكيا، إن الخط الجديد للإضاءة الذكية يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية، كما يشمل على منصة مغلقة من أجل تأمين عمل المنتجات الذكية.

يذكر أن مجموعة من الشركات المصنعة بدأت بالفعل عملية بيع أنظمة الإضاءة الذكية التي يمكن ربطها بالإنترنت، من أجل التحكم بها عبر التطبيقات الذكية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويعتمد نظام مصابيح إيكيا الجديدة على أبسط أنواع التكنولوجيا، حيث يوجد جهاز إرسال صغير داخل اللمبة، يُربط مع جهاز التحكم عن بعد.

وتتراوح خيارات الإضاءة، من الأصفر المتوهج الدافئ، إلى درجة السطوع الكامل، وتعد هذه المصابيح أحدث ابتكارات، إيكيا، للمنزل الذكي، حيث أصدرت سابقا مجموعة من الأثاث المزود بمحطات شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

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