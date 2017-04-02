بالفيديو .. سائق ” قاضي الحشيش ” بمصر يعتدي عليه بالضرب في قفص المحكمة

شهدت محكمة مصرية امس السبت معركة تشابك فيها قاض وسائقه بالأيدي بعد الحكم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “قاضي الحشيش”.

وأعتدى السائق إسلام مصطفى، المتهم الثالث في القضية على المستشار طارق زكي رئيس محكمة الشرقية السابق المتهم في القضية، بالضرب واللكمات عقب الحكم عليه بالسجن 10 سنوات والمتهمة الثانية يوستينا مجدي.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية قال السائق: “منك لله يا شيخ.. أنت السبب.. منك لله.. ضيعت مستقبلي ومستقبل أهلي”.

وظهرت اللقطات المعروضة قيام قوات الأمن بفصل المتهمين عن بعض، وأخرجت كل المتواجدين بالقاعة للسيطرة على قاعة المحكمة، التي شهدت حالة من الهرج والمرج، عقب الحكم وفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، وكانت محكمة جنايات السويس قد حكمت بالسجن المؤبد على “قاضي الحشيش” وبالسجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للسائق وصديقته.

وتعود القصة إلى العام الماضي عندما ألقت قوات الأمن بمحافظة السويس شرق البلاد القبض على المستشار اثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين السويس وبين سيناء، و اثناء تفتيش سيارته بعد قيام أحد الكلاب البوليسية بدخول السيارة، عثروا بداخلها على 69 كلغ من المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.

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