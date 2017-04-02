بالفيديو .. طريقة سهلة للتحايل على بصمة الوجه في هاتف ” غلاكسي S8 “

بعد أيام قليلة من إطلاق هاتف #سامسونغ S8، نجح المدون التقني “Marcianophone” في التحايل على بصمة الوجه في الهاتف الجديد وخداعه عبر صورة على موبايل آخر.

وأوضح المدون، أنه قام بتصوير نفسه على موبايل آخر صورة “سيلفي” لوجهه بعد أن قام بتفعيل ميزة بصمة الوجه على الـ S8 ومن ثم قام بتعريض صورته على الهاتف الآخر أمام الكاميرا الأمامية لهاتف سامسونغ الجديد أمام مرحلة التعرف على الوجه لفتح قفل الشاشة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وبعد عدة محاولات، نجح الأمر وتمكن المدون من النفاذ خلال جدار حماية بصمة الوجه.

وأوضحت سامسونغ خلال حفل إطلاق هاتفها الجديد الأربعاء الماضي أن التقنيات التي استعرضتها الشركة ما زالت في طور الاختبار وسيتم تطويرها لتكون أكثر نضجًا واحترافية.

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