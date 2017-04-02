بوفون : مواجهة برشلونة تشعرني بالخوف

اعترف حارس وقائد #يوفنتوس الإيطالي، #جيانلويجي_بوفون بأن لقاء فريقه أمام برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يثير الخوف، مشدداً على ضرورة أن يكون اليوفي في كامل لياقته لضمان التأهل للدور المقبل.

واعتبر بوفون (39 عاماً) أن مفتاح التغلب على برشلونة (في لقاء الذهاب في 11 أبريل (نيسان) والاياب 19 من الشهر نفسه) سيكمن في التحكم بالمشاعر.

وفي تصريحات له في فعالية نظمتها إحدى الشركات الراعية له، قال بوفون: “من لا يمتلك شجاعة القول بإن هذه المباريات تثير الخوف، إما أن يكون كاذباً أو ليس رياضياً محترفاً، لأنه لا يدرك المشاعر”.

وشدد على أن “أهم شيء هو عدم الخوف، لأن ذلك أحياناً يكون مستحيلاً، بل لا بد من الشجاعة للتغلب عليه، وحذر زملائه من أنه لكي يتم التغلب على برشلونة سيتطلب ذلك تقديم أفضل أداء لليوفي”.

وعن سؤاله حول لقب دوري أبطال أوروبا، أكد بوفون إنها بطولة تثير اهتمامه كثيراً، وأن لا شيء يحمسه أكثر من مشاركته في مبارة بدوري الأبطال.

وبعد خوضه المباراة الألف في مسيرته الكروية الجمعة الماضي، خلال لقاء إيطاليا وألبانيا، أكد بوفون إنه لا يزال متحمساً لمواصلة التنافس على أعلى مستوى. ( EFE )

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