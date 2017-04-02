جوزيه مورينيو يتحدث عن صفقات ” مثيرة للاهتمام “

يثق البرتغالي #جوزيه_مورينيو مدرب #مانشستر_يونايتد أن فريقه المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم سيبرم بعض الصفقات “المثيرة للاهتمام” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مورينيو للصحفيين: “مع نهاية الصيف ربما لا ننجح في التعاقد مع جميع اللاعبين الذين نود الارتباط بهم لأنه من الصعب النجاح في كل ما نحاول القيام به”.

وأضاف مورينيو: “لكني على ثقة بأننا سنقوم بشيء مثير للاهتمام يؤدي إلى تحسين أداء فريقنا في الموسم المقبل”.

وكانت تحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة يونايتد في التعاقد مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل المهاجم أنطوان غريزمان لاعب أتليتيكو مدريد ولاعب وسط موناكو تيموي باكايوكو. ( reuters )

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