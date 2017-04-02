دبي : حريق ضخم ضمن مجمع البرج الأول في العالم ( فيديو )

اندلع حريق، صباح الأحد، في برج قيد الإنشاء بالقرب من “دبي مول” الذي يقع ضمن مجمع برج خليفة في الإمارات (الأطول في العالم).

جاء ذلك بحسب ما أفاد به الدفاع المدني بدبي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح البيان أن “فرق الدفاع المدني متواجده في الحدث وتقوم بإجراء اللازم للسيطره على الحريق”.

وتابع “بمشاركة فرق إنقاذ شرطة دبي تم إنقاذ ثلاثة عمال حاصرتهم النيران داخل المبنى وتم نقلهم لفرق الإسعاف للاطمئنان على صحتهم”.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع النيران وتصاعد أدخنة كثيفة في عدد من الطوابق وسط البرج.

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماد اللهب في أبراج فاونتين فيو تحت الانشاء”.

ولم يشر البيان إلى سبب اندلاع الحريق. (ANADOLU)

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