دراسة : قلة النوم تعادل تأثير تناول الكحول عند قيادة السيارة

في دراسة حديثة أجراها “مركز مكافحة الأمراض والوقاية” تبين أن النوم من 4 إلى 5 ساعات فقط يضاعف نسبة الحوادث بـ 4.3 مرات، بينما يرتفع الاحتمال إلى 11.5 إذا ما نام السائق أقل من 4 ساعات يومياً.

وقال المدير التنفيذي لجمعية AAA الأميركية دايفيد يانغ إن عدم أخذ القسط اللازم من النوم (7 ساعات) يعني أن الدماغ لن يعمل بكامل طاقته خلف مقود السيارة. بل إن النعاس يعتبر السبب الرئيسي لكل حادث مميت من أصل 5 حوادث سير في أميركا وحدها وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقال يانغ إن ضياع ساعتي نوم يومياً فقط يضاعف احتمال حوادث السير بأربع مرات.

ونصحت الجمعية السائقين بما يلي:

– قد سيارتك في الأوقات التي تكون فيها صاحياُ عادة.

– توقف لاستراحة كل ساعتين أو كل 100 ميل.

– لا تتناول وجبات دسمة.

– تشارك قيادة السيارة مع الآخرين داخل السيارة.

– تفادى الأدوية التي تسبب النعاس كالمسكنات القوية وما يرخّي العضلات والأعصاب.

عكس السير