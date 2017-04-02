رئيس وزراء تركيا : لم نلمس تطوراً أمريكياً مُرضياً بخصوص تسليم ” غولن “

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لم تلمس تطوراً مُرضياً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزاء الاستجابة لتسليم فتح الله غولن.

جاء ذلك في مقابلة مشتركة، أجرتها معه قناتان محليتان، مساء السبت، وتحدث خلالها عن عدد من القضايا الداخلية.

وكشف يلدريم، أن بلاده طرحت موضوع منظمة “غولن الإرهابية بشكل واضح أمام وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون”، أثناء زيارة الأخيرة لأنقرة أمس الأول الخميس.

وأضاف رئيس الوزراء التركي “لدى طرحنا موضوع منظمة غولن أمام وزير الخارجية الأمريكي، أعطى الأخير أجوبة عامة مثل: الموضوع بيد القضاء (الأمريكي)، ونحن (الإدارة) نتابعه”.

وأكد يلدريم أن حكومة بلاده لن تتراجع عن “المطالبة بإعادة غولن، المتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، في تركيا منتصف يوليو/تموز 2016”.

وأمس الأول الخميس، وصل تيلرسون، العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وبموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين عام 1979، تطلب أنقرة من واشنطن تسليم “غولن” المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

واتفاقية “إعادة المجرمين” وقعت في 7 يونيو/حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. (ANADOLU)

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