زيدان : لن أتولى تدريب برشلونة

أكد المدير الفني لـ#ريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، أنه لن يتولى أبداً تدريب فريق #برشلونة الإسباني.

وأوضح زيدان: “لم أشعر بأي انزعاج من تصريحات جيرارد بيكيه بشأن جدارة “الملكي” باللقب الأوروبي في الموسم الماضي”.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية توليه تدريب برشلونة، قال زيدان: “لا”.

وأوضح: “أصبح لديكم الآن عنوان الصفحة الأولى لجرائد الغد”، في إشارة إلى أهمية هذا التصريح الذي سيستحوذ على معظم الاهتمام من الصحف ووسائل الإعلام.

وأعرب زيدان عن سعادته بعودة الأسطورة راؤول غونزاليس المستقبلية إلى “الملكي” كمستشار لرئيس النادي.

واختتم: “أنه لاعب أيقونة، أشعر بالسعادة لإمكانية تواجده وتقديم لشيء عظيم لهذا النادي”. ( DPA )

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