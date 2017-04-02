شجار دموي حول موعد توصيل صحيفة يودي بحياة رجل في ألمانيا !

لقي رجل حتفه في بلدة لونه بورغ الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى، وتم احتجاز آخر بعد شجار دموي بينهما حول موعد توصيل الصحيفة المفضلة إلى منزل القتيل.

وصرحت الشرطة في بلدة لونه بورغ، الأحد، أن شكاوى القتيل (51 عاما) المتكررة بسبب تأخير استلامه للصحيفة، قد خرجت عن نطاق السيطرة، وذلك عندما تشاجر السبت مع موزع الصحيفة (42 عاما) بسبب مواعيد التسليم المتأخرة للصحيفة.

ويبدو أن موزع الصحيفة استشاط غضبا هو الآخر ما دفعها لإشهار سكينا بوجه الرجل، قبل أن يطعنه عدة طعنات في الجزء العلوي من جسمه بحسب بيان الشرطة.

وتمكن شاهد عمره 23 عاما من الإمساك بالقاتل حتى وصول الشرطة، إلا أن المصاب توفي بعد وقت قليل من وصوله إلى المستشفى فيما تحقق الشرطة مع موزع الصحيفة. (DPA-DW)

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