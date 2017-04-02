صحيفة : إستياء رسمي من خطوة انتشار عناصر حزب الله الملثمين في برج البراجنة

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن “استياء رسميا سجل من خطوة “حزب الله” التي تمثلت بانتشار عناصره في منطقة برج البراجنة لضبط الامن الاجتماعي”.

وأشارت الصحيفة الى إن “وزير الداخلية نهاد المشنوق يحضّر بيان إدانة للخطوة”، التي رجحت مصادر رسمية لبنانية “أن تكون موجهة ضد بعض العشائر التي تعاند الحزب وتتحدى سلطته”، مشيرة إلى أن “وضع الأقنعة على وجوه عناصر الحزب دليل على ذلك، لأن معناها أن الخطوة داخلية بامتياز”، مشيرة إلى أن “الحزب بات يعيش تحت ضغط بيئته المستاءة من تصرفات هؤلاء، في حين هو غير قادر على الصدام معهم؛ تجنبا لاهتزاز بيئته الداخلية”.

وأشارت مصادر مطلعة على موقف الحزب، ومتابعة لما حصل في برج البراجنة مساء الجمعة – السبت، بحسب الصحيفة، الى إن “عشرات العناصر التابعين لسرية جديدة أنشأها حزب الله جالوا في شوارع المنطقة وهم ملثمون ومسلحون، ويضعون على أكتافهم شارات الحزب الصفراء، وعلى صدورهم عبارة سرية العباس لتوجيه رسالة حازمة لكل المخلين بالأمن في المنطقة، والذين تنامت حركتهم في الفترة الماضية، خصوصا تجار المخدرات وبعض فارضي الخوات”.

ولفتت المصادر الى إن “الحزب أكد عبر القنوات الخاصة للمسؤولين اللبنانيين أن هذه الخطوة لا تستهدف الاجتماع الأمني الذي تم عقده في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بل تتكامل مع الخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها في لبنان قبل فترة؛ بهدف إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة المتورطة في عمليات الاتجار بالمخدرات”.

عكس السير