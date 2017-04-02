صحيفة : بيريز مول موقعاً مدريدياً مزوراً لتحسين صورة الريال

فجرت صحيفة إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اتهمت #فلورنتينو_بيريز بالتزوير من أجل تحسين صورة النادي الملكي في #إسبانيا والعالم.

ونشرت صحيفة إلـ دياريو الإسبانية تقريرا حول تمويل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لموقع إلكتروني مدريدي من أجل تحسين صورة النادي الملكي في إسبانيا وفي بلدان أخرى وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة من بيريز جاءت أيضا من أجل الدفاع عن مصالحه والتأثير على الرأي العام وحتى على قرارات المدرب.

وأكدت الصحيفة أن بيريز دفع أكثر من 300 ألف يورو سنويا من أجل إنشاء الموقع المعروف باسم “إلـ دياريوبيرنابيو” والعمل عليه.

ولم يكتف بيريز بإنشاء الموقع فقط، بل استعان أيضا بأحد المتورطين في قضية اختلاس إسبانية سابقة -قضية لا بونيكا الشهيرة- ويدعى دي بيدرو الذي كان يتلقى الأوامر مباشرة من الإدارة ومن الرئيس نفسه بخصوص محتوى الموقع كما تبين الرسائل النصية بينهما والتي نشرتها الصحيفة نفسها.

وكان الموقع يهدف إلى إطلاق حملات على الحكام في الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وحملات ضد معارضي الرئيس فلورنتينو بيريز مثل الرئيس السابق رامون كالديرون، وحتى من أجل الضغط على المدرب لوضع خطط وتشكيلات معينة.

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