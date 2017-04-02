ظلت في بطنه 11 عاماً .. السعودية : استخراج ” لمبة ” من معدة مقيم آسيوي !

عثر الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بـ#الأحساء على “لمبة” إضاءة في بطن مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عاماً.

ولجأ المقيم إلى طوارئ المستشفى، وهو في حالة إعياء وغثيان، يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

وأوضحت صحة الأحساء أنه تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لاستخراج الجسم الغريب والمتمثل في لمبة إضاءة، تبيّن لاحقًا – حسب إفادته – أنه ابتلعها منذ أن كان عمره 10 سنوات وفق ما اوردت قناة العربية ، وبعد ذلك تم تنظيف البطن وإغلاق الأمعاء بجهاز خاص ووضع مادة التاكوسيل لمنع أي تهريب من الأمعاء أو حصول أي مضاعفات أخرى للمريض، وقد استغرقت العملية ساعة و15 دقيقة.

يذكر أن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة، ومن المقرر مراقبته خلال أيام معدودة قبل أن يتم السماح له بالخروج بعد الاطمئنان عليه.

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