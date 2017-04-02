غرامة على المغني جاستن بيبر بسبب كتابته على جدار فندق تاريخي بالبرازيل

أصدر القضاء في #ريو_دي_جانيرو قراراً بتغريم نجم البوب الكندي #جاستن_بيبر، الذي يقوم حاليا بجولة في #البرازيل، بمبلغ 20 ألف ريال برازيلي (6400 دولار) بتهمة الكتابة من دون إذن على جدار فندق تاريخي في العام 2013.

وأعاد القاضي رودي بالدي لووينكرون فتح القضية في 21 مارس (آذار) بطلب من مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو، الذي كان يطالب بإبلاغ المغني الكندي بالأفعال المنسوبة اليه لدى عودته الى ريو دي جانيرو الأربعاء الماضي.

واقترح القضاء دفع بيبر الغرامة المترتبة عليه عبر تقديم تبرع عيني لمصلحة المعهد الوطني للسرطان. وأمام محامي بيبر حالياً ثلاثة أيام لإعلان ما اذا كان المغني يوافق على الاقتراح أو لا.

وقد أحيا المغني حفلاً حاشداً في جادة سامبودروم في ريو دي جانيرو ، ومن المقرر أن يحيي حفلين إضافيين خلال اليومين المقبلين في ساو باولو.

وخلال زيارة في العام 2013 إلى ريو دي جانيرو، قام بيبر الذي كان حينها في سن التاسعة عشرة برش كتابات على جدار فندق “ناسيونال” التاريخي، بعد رفضه لأسباب أمنية القيام برسوم جدارية في منطقة حصل فيها على إذن من رئيس البلدية. وقد عمدت إدارة الفندق حينها إلى طرد بيبر والمرافقين له. ( AFP )

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