فرانس برس : متظاهرون في نيويورك يختارون ترامب ” ملكاً للحمقى ” بالإجماع

شارك عشرات الأشخاص السبت في مسيرة احتفالية بكذبة نيسان/ أبريل في نيويورك مرتدين أقنعة تشبه وجه دونالد ترامب، وساروا خلف دمية بشكل الرئيس الأمريكي أجلسوها على مرحاض.

وقالت جودي (55 عاما) لوكالة فرانس برس رافضة كشف اسم عائلتها، إن “هذا العام ارتدى طابعاً خاصاً جداً، ولم يكن ممكناً أن ندعه يمرّ من دون أن نفعل شيئاً، لهذا نحن هنا”، موضحة أنها ساعدت في تنظيم المسيرة.

وأضافت “علينا اغتنام كل فرصة متاحة لنا لإظهار مشاعرنا إزاء الأحمق في البيت الأبيض”.

ومشى المشاركون في المسيرة، وقد ارتدى كثيرون منهم أقنعة تشبه وجه قطب العقارات الذي انتُخب رئيسا، خلف دمية بشكل ترامب تجلس على مرحاض وتم تسييرها على عربة تحمل العلمين الأمريكي والروسي.

وما يميّز النسخة الثانية والثلاثين من هذه المسيرة هي أنها حصلت بالفعل. فالنُسخ الـ31 السابقة لم تكن سوى كذبة رغم الإعلان عنها وعن مكان تنظيمها وتوقيتها.

وقال جوي سكاغز منظم المسيرة لوكالة فرانس برس “ترامب انتُخب ملكاً للحمقى هذا العام… بالإجماع″.

وحملت المسيرة شعار “جعل روسيا عظيمة مجدداً”.

وبدأت المسيرة أمام متنزه سنترال بارك في الجادة الخامسة وانتهت أمام برج ترامب، حيث لا تزال زوجة الرئيس ميلانيا وابنه الصغير بارون يعيشان.

ومنذ الانتخابات الرئاسية خرجت عشرات التظاهرات المناوئة لترامب في نيويورك. (AFP)

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