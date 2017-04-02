فيليب لام : بايرن ميونخ لا يعتمد على الأموال لفرض هيمنته

قال قائد بايرن ميونخ الألماني، فيليب لام في حوار مع مجلة “سبورت بيلد” الألمانية ، إن سيطرة الفريق البافاري على مقاليد الأمور في ألمانيا حالياً، إذ أنه في طريقه لحصد لقب البوندسليغا للعام الخامس تواليه، ليست متعلقة فقط بالأمور المالية.

وقال لام خلال المقابلة: “الوضع المالي في البوندسليغا لم يكن مختلفاً في المواسم التي حصدنا فيها المركز الثاني أو الرابع”.

وأضاف قائد الفريق: “إذا ما كنا نبتعد بفارق 13 نقطة عن المنافسين بعد مرور 25 جولة، فهذا لإن أندية أخرى تمتلك إمكانيات مادية مثل فولسبورغ وشالكه لم تتسلح جيداً لتحقيق نجاحات مستمرة”.

وبدأت هيمنة العملاق البافاري في 2013 عندما حصد الثلاثية، الدوري والكأس ودوري الأبطال، تحت قيادة يوب هانكس، ومنذ هذه اللحظة، فاز الفريق بلقب البوندسليغا في 2014 و2015 و2016، في الوقت الذي تذهب فيه كل المؤشرات لتكرار الأمر هذا الموسم.

وقبل عام 2013، كانت سيطرة البايرن مهددة دائماً من قبل بروسيا دورتموند، الذي فاز بالدوري الألماني موسمين متتاليين في 2011 و2012، إذ حل البايرن ثالثاً في الأول ووصيفاً في الثاني.

وكانت المرة الأخيرة التي احتل فيها الفريق المركز الرابع في موسم 2006-07.

وأشار القائد الدولي سابقاً إلى أن “الفريق الوحيد الذي بإمكانه أن يمثل تهديداً لهم هو دورتموند”.

وقال في هذا الصدد: “لديهم فريق مليء بالمواهب الرائعة وأضفى مزيداً من الإثارة على البوندسليغا.. البقية يفتقدون ببساطة للكفاءة الفنية، يجب الإقرار بهذا الأمر”.

ويواجه البايرن اتهامات عديدة في السنوات الأخيرة بأن هذه الهيمنة جاءت بسبب إضعاف غريمه التقليدي بخطف أبرز لاعبيه، إلا أن الفريق الذي حصد الأخضر واليابس في 2013 لم يكن ضمن صفوفه أي لاعب من دورتموند.

وضم الفريق البافاري ماريو غوتزه، الذي عاد بعد ذلك لفريق القديم، من دورتموند في بداية موسم 2013-14، بينما تعاقد مع ماكينة الأهداف البولندية روبرت ليفاندوفسكي في الموسم التالي، قبل أن يلحق بهما ماتس هوملز في بداية هذا الموسم.

كما حاول البايرن التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند حالياً، ماركو ريوس، في موسم 2012-13، عندما كان يلعب حينها في صفوف بروسيا مونشنغلادبلاخ، ولكنه فضل الانضمام إلى “أسود الفستفاليا”. ( EFE )

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