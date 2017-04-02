في السعودية .. مهندس يشهر سلاحه و يقتل والدته بعد نقاش حاد معها

تمكنت الأجهزة الأمنية في عسير من القبض على شاب ثلاثيني أقدم على قتل والدته بحي المنهل، وتم القبض عليه في عقبة ضلع بعد 45 دقيقة من محاولته الفرار.

والشاب (ع. س 26 عاما)، خريج كلية الهندسة، دخل في نقاش حاد مع والدته، أشهر على إثره سلاحا ناريا كان بحوزته بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن ، وأطلق الرصاصة الأولى التي أصابت إحدى زوايا المنزل، وعندما حاولت الهروب إلى غرفتها أطلق الرصاصة الثانية على رأسها وفارقت الحياة.

هذا، واعترف الجاني باستخدامه حبوب الزاناكس المخدرة، وعثر بحوزته على 4 حبات متبقية في الشريط، حيث استخدم حبة قبل الجريمة.

بدوره، أوضح الناطق الأمني لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد الهباش، أن مركز شرطة شرق أبها تلقى مساء الجمعة، بلاغا بوقوع إطلاق نار في أحد المنازل، وتم الانتقال إلى الموقع، ووجدت جثة خمسينية، إثر تعرضها إلى طلق ناري من مسدس داخل منزلها.

وأشار إلى أنه منذ لحظة البلاغ أعدت خطة أمنية محكمة ووضعت نقاط تفتيش بمداخل ومخارج أبها، وتكثيف الدوريات السرية والعلنية، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، تم القبض على المتهم وهو في العقد الثالث، أثناء محاولته الهرب، وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

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