قائد قوات بشار الأسد الإيرانية الأفغانية قاسم سليماني يغري عناصره : الدفاع عن حرم السيدة زينب في سوريا كالدفاع عن الحسين في كربلاء و علي في النجف ( فيديو )
المصدر : صوت الأحواز – فيسبوك
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3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات
قائد قوات بشار الأسد الإيرانية الأفغانية قاسم سليماني يغري عناصره : الدفاع عن حرم السيدة زينب في سوريا كالدفاع عن الحسين في كربلاء و علي في النجف ( فيديو )
المصدر : صوت الأحواز – فيسبوك
ولك كواد شكام تحمي بدم هلعساكر المصخمين الله يخرب بيتك سيدتنا زينب وسيدنا الحسين والامام علي كرم الله وجهه بريئين منك ومن شكيلاتك يانذل
بؤرة الجهل والحقد هؤلاء المجوس صاروا بدهم يدفعوا عن زينب والحسين هؤلاء الحثالات لايهمهم سوى مصالحهم الفارسية وواجب اخلاقي وديني وانساني ضرب و فضح هؤلاء حثالات الظلم والظلام يجب ضربهم بكل مكان وكل الوسائل
انشالله تكون سوريا مقبرة الحثالة المجوس