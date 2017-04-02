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قائد قوات بشار الأسد الإيرانية الأفغانية قاسم سليماني يغري عناصره: الدفاع عن حرم السيدة زينب في سوريا كالدفاع عن الحسين في كربلاء و علي في النجف (فيديو)

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

قائد قوات بشار الأسد الإيرانية الأفغانية قاسم سليماني يغري عناصره : الدفاع عن حرم السيدة زينب في سوريا كالدفاع عن الحسين في كربلاء و علي في النجف ( فيديو )

المصدر : صوت الأحواز – فيسبوك

عكس السير

3 تعليقات

  1. Rukia alfwaz
    أبريل 2, 2017 , 10:44 م في 10:44 م

    ولك كواد شكام تحمي بدم هلعساكر المصخمين الله يخرب بيتك سيدتنا زينب وسيدنا الحسين والامام علي كرم الله وجهه بريئين منك ومن شكيلاتك يانذل

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  2. ج ججغ
    أبريل 2, 2017 , 10:47 م في 10:47 م

    بؤرة الجهل والحقد هؤلاء المجوس صاروا بدهم يدفعوا عن زينب والحسين هؤلاء الحثالات لايهمهم سوى مصالحهم الفارسية وواجب اخلاقي وديني وانساني ضرب و فضح هؤلاء حثالات الظلم والظلام يجب ضربهم بكل مكان وكل الوسائل

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  3. غير معروف
    أبريل 3, 2017 , 12:48 ص في 12:48 ص

    انشالله تكون سوريا مقبرة الحثالة المجوس

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