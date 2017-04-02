كيف خدعت ” غوغل ” مستخدميها في أول نيسان ؟

لا يمكن أن يمر الأول من نيسان ، دون أن تقدم شركة #غوغل بعض المزحات والدعابات لمتصفحي أشهر محرك بحث في العالم.

واحتفلت غوغل هذا العام مثل الأعوام السابقة بالإعلان عن مجموعة من المنتجات التي تبدو طريفة ومميزة لدرجة يصعب تصديقها، ومن بينها غوغل غنوم، وهو مساعد ذكي منزلي يستخدم في الخارج، وخدمة “إتش آر هابتيك هيلبرز” وهي عبارة عن خدمة توفر فريقاً من المتخصصين لزيارة العميل في منزله وجعل تجربة الواقع الافتراضي أكثر تأثيراً، ومشروع غوغل ويند، وهو مشروع في هولندا يستخدم طواحين الهواء لإبعاد الطقس السيء.

وفي قمة الأخبار التي أطلقتها غوغل بمناسبة #كذبة_أبريل، تبرز خدمة تحويل محيطك في خرائط غوغل إلى لعبة مس باك مان وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بالإضافة إلى إعلان فريق غوغل كروم عن عدد من ملحقات الهواتف المحمولة المخصصة لمستخدمي كروم بوك بحسب موقع 9 تو 5 غوغل.

وللراغبين في ممارسة لعبة مس باك مان يمكنهم الدخول إلى التطبيق عبر الضغط على زر تم تصميمه على شكل وجه مس باك مان المعروف لدى عشاق اللعبة، ويمكن للاعب أن يتجول في شوارع مدينته أو أي مدينة أخرى في العالم.

وتلجأ غوغل عادة إلى مثل هذه الحيل عادة في عدة مناسبات، وذلك للترويج لبعض الألعاب، ومن بينها لعبة بوكيمون الشهيرة، والتي تم إطلاقها للمرة الأولى على سبيل الدعابة في الأول من أبريل في العام الماضي، ومن ثم تحولت إلى اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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