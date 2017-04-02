لأول مرة .. العلماء يطورون تقنيات جديدة لمساعدة مرضى الشلل الرباعي ( فيديو )

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير تقنيات جديدة قادرة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى #الشلل الرباعي.

وعن تلك الخطوة العلمية المتميزة ذكرت مجلة Lancet أن علماء تابعين لجامعة “كيس ويسترن ريزيرف” الأمريكية، توصلوا لتطوير تقنيات خاصة مكنت إحدى المرضى المصابين بالشلل الرباعي من تحريك أطرافه.

وأضافت المجلة “منذ 8 سنوات أصيب المواطن الأمريكي، بيل كوتشيفار، بالشلل الرباعي إثر حادث سير، ومنذ إصابته لم يتمكن من تحريك أطرافه وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، والتقنية الجديدة التي طورها العلماء جعلته قادرا على تحريك يديه”.

ويؤكد الخبراء على أن التقنية الجديدة تعد خطوة علمية مهمة في مجال مساعدة المرضى الذين يعانون من إصابات بالنخاع الشوكي، فهي تعتمد على آلية فريدة قادرة على قراءة إشارات الدماغ وإرسال إشارات إلكترونية إلى الطرف المشلول، أي على غرار الإشارات العصبية التي ينقلها النخاع الشوكي السليم من الدماغ إلى الأطراف.

وأشاروا إلى أن هذه التقنية تعطي أملا كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي في المستقبل.

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