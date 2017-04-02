ليستر سيتي ينوي التخلص من ” خائن رانييري “

كشفت تقارير صحيفة عن نية مالك نادي #ليستر_سيتي الإنكليزي، فيشاي سريفادانابرابها، تسريح بعض نجوم الفريق، عند نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم المهاجم #جيمي_فاردي.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّ مالك نادي ليستر سيتي، التايلاندي فيشاي سريفادانابرابها، غير راض عن أداء اللاعب الدولي الإنكليزي فاردي في الموسم الحالي ، وأيضاً عن وضعيته داخل غرفة تغيير الملابس، حيث وجهت إليه أصابع الاتهام بالوقوف خلف قرار النادي المثير للجدل بالإطاحة بمدرب الفري، الإيطالي كلاوديو رانييري، في مطلع شهر مارس الماضي.

وأوضحت ذات الصحيفة الإسبانية الرياضية أنّ سريفادانابرابها، يخشى في أن يتسبب فاردي في إثارة المشاكل مستقبلاً، ما جعله ينوي بيعه في أقرب فرصة ممكنة.

وكان فاردي قريب من الانتقال إلى فريق آرسنال اللندني في الصيف الماضي وفقاً لصحيفة إيلاف ، لكنه فضل الاستمرار مع ليستر سيتي الذي توج رفقته بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الماضي (2015-2016) لأول مرة في تاريخ النادي.

يُشار أنّ فاردي قد سجل هدفاً واحداً من الإثنين اللذين فاز بهما ليستر سيتي على ضيفه ستوك سيتي، السبت، لحساب الجولة الـ 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو الهدف التاسع للمهاجم الدولي الإنكليزي في مسابقة “البريميرليغ” للموسم الجاري.

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