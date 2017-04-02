مارادونا يقرر مقاضاة شركة ” كونامي ” اليابانية بسبب لعبة كرة قدم !

أعلن أسطورة الكرة الأرجنتينية، #دييغو_أرماندو_مارادونا عن اعتزامه رفع دعوى قضائية على شركة “#كونامي” اليابانية للألعاب الإلكترونية.

ويأتي قرار مارادونا بالتحرك قضائياً بسبب استخدام حقوق صورته في اللعبة دون حصول الشركة اليابانية على إذن منه ، حيث يتواجد النجم السابق لنادي نابولي الإيطالي كلاعب من ضمن فئة الأساطير العالمية الذين يمكن إدخالهم في اللعبة في مرحلة من المراحل.

وقال مارادونا عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “اليوم اكتشفت أن الشركة اليابانية تستخدم صورتي في لعبتها – بيس 2017-، أنا آسف ولكن عليّ اتخاذ الإجراءات القانونية مع المحامي الخاص بي ماتيوس مورلا بشأن هذه المسألة، أريد وقف هذا الاحتيال والذي لا يمكن أن يمضي قُدماً”.

ومن المعروف عن مارادونا عدم تسامحه مع الأشخاص والشركات التي تستخدم صورته لترويج منتوجاتها، حيث لا يزال اللاعب والمدرب السابق لمنتخب الأرجنتين يملك شعبية كبيرة في العالم تجعل مؤسسات عديدة تتعاقد معه للاستفادة من حق استعمال صورته الإعلانية .

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