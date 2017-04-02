مساعي لبرمجة بعض مباريات الدوري الإنكليزي على الساعة التاسعة صباحاً !

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن احتمال كبير لبرمجة بعض مبارايات #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم القادم، على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بهدف رفع نسب المشاهدة لدى دول شرق آسيا.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن وجود محادثات وصلت لمراحل متقدمة، لرؤساء أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لبرمجة بعض مباريات “البريميرليغ” للموسم المقبل يوم السبت في تمام الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش.

وبحسب ذات الصحيفة البريطانية فإنّ مسؤولي مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز يرون أنّ هذا التوقيت مثالي لدول الشرق الأقصى وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو السوق المركزي لخطط “البريميرليغ” في زيادة عدد المتابعين للبطولة الإنكليزية.

وأوضحت “دلي ميل” أنّ هذه المباريات”الصباحية” ستنقل تلفزيونياً للمشاهدين من خارج بريطانيا فقط ، ومن المنتظر أن يقع الاختيار على أول ديربي لندني كبير (آرسنال، تشيلسي) في بداية الموسم المقبل لإقامته يوم السبت صباحاً، لتدشين البرمجة الجديدة للدوري الإنكليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنّ الأندية الإنكليزية تُحظى بشعبية كبيرة في دول شرق آسيا على غرار اليابان والصين وماليزيا وسنغافورة و اندونيسا.

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