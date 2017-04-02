ملكة جمال برازيلية تدخل حياة كريستيانو رونالدو

قالت فائزة بإحدى مسابقات ملكات الجمال في #البرازيل إن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو دعاها لتناول العشاء بعد الدردشة معها على تطبيق “#واتساب”.

ووفق ما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية، فإن إريكا كانيلا تزعم أن رونالدو طلب لقاءها حين كانت في لشبونة لتصوير برنامج تلفزيوني واقعي.

وتقول كانيلا إنها تحدثت كثيرا مع رونالدو من خلال رسائل واتساب، مشيرة إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني “كان يلح كثيرا على الالتقاء بها”.

وتابعت “كنت أعتقد أنه سيكون أكثر اهتماما بفتيات من نماذج باربي.. لم أتخيل أبدا أن يُعَجب بفتاة برازيلية”.

وتوصلت “ذي صن” بالرسائل “الحميمية” التي كان يتبادلها رونالدو مع ملكة جمال البرازيل عبر واتساب وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وقالت الأخيرة “لقاء رونالدو كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة.. إنه رجل طالما أحببته”.

وعام 2013، اتهمت مشاركة أخرى في مسابقة ملكة جمال البرازيل، أندرسا وراش، رونالدة بخيانة صديقته السابقة إيرينا شايك، حيث قالت إن رونالدو حاول استمالتها والتحرش بها.

وتأتي هذه المزاعم لتثير مرة أخرى الجدل حول الحياة الخاصة لرونالدو، الذي أعلن مع بداية عام 2017 ارتباطه عاطفيا بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

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