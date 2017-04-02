مواصفات ” خيالية ” لطائرة الإمارات الجديدة

نشرت #طيران_الإمارات صوراً لأحدث طائراتها التي انضمت لأسطولها العملاق مؤخراً، وهي من طراز “APR001” ذات الثلاثة طوابق.

وبحسب ما نشرته الشركة العملاقة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل “فيسبوك” و”تويتر”، تحتوي الطائرة على مسبح كبير وغرفة للألعاب وصالة رياضة وحديقة، ما يعطي المسافر تجربة فريدة ويجعل الساعات التي يقضيها طائراً بالجو مليئة بالترفيه والاستمتاع والاسترخاء.

وتفاوتت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ترحيب وانبهار بالطائرة الجديدة، ومن شكك في أنها قد تكون “كذبة أبريل/نيسان”، خاصة أن طراز الطائرة “الخيالية” الجديدة يدل على ذلك “APR001”.

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