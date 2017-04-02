” نأسف للخسائر ” .. البنتاغون : قوات التحالف قتلت 4 مدنيين في الحرب ضد ” داعش ” في شباط

قال الجيش الأمريكي يوم السبت إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا قتلت أربعة مدنيين في شباط في تحديث لحصيلة الضحايا الذين يسقطون عرضا خلال القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن 229 مدنيا على الأقل قتلوا عرضا في ضربات جوية منذ بدأت عمليات التحالف ضد المتشددين قبل نحو ثلاثة أعوام.

والحصيلة الرسمية للقتلى من المدنيين منذ بدء الحملة وحتى الآن أقل كثيرا مما تقوله جماعات أخرى عن ذات الفترة.

وقالت منظمة (إير وورز) المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين إن أكثر من 2800 مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وقال شهود إن ما يصل إلى مئتي شخص دفنوا تحت الأنقاض بعد غارة جوية للتحالف في الموصل في منتصف مارس آذار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تحقق في تلك الواقعة وعشرات التقارير عن حالات أخرى لوفيات مدنية في العامين الماضيين.

وأضافت الوزارة في بيان “نأسف للخسائر بين المدنيين الذين سقطوا بصورة غير متعمدة … ونعبر عن أعمق تعاطفنا مع أسرهم ومع آخرين تأثروا بتلك الضربات.”

وقال الجيش إن الرقم الإجمالي المعلن من وزارة الدفاع يوم السبت يشمل أربعة مدنيين قتلوا في ضربة قرب الموصل في سبتمبر أيلول 2015 ومدني قتل في يناير كانون الثاني من العام الجاري في ضربة على مستودع أسلحة للدولة الإسلامية قرب الموصل أيضا. (REUTERS)

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