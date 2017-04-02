نجاة سعودي و عائلته من موت محقق بعد سحق شاحنة لسيارتهم ( فيديو )

رصد مقطع فيديو صوره ناشط بمواقع التواصل الاجتماعي نجاة سعودي وعائلته من الموت بعد أن سحقت شاحنة كبيرة سيارتهم خلال حادث سير وقع على طريق السيل السريع بين #مكة_المكرمة و #الطائف.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام الشاحنة بسحق سيارة “كامري” وحجزها بينها وبين الرصيف ما أدى إلى إصابة الرجل السعودي وعائلته بجروح بسيطة، ولكن السيارة أصيبت بأضرار جسيمة.

وبين المقطع السيارتين وكأنهما كانتا في اتجاهين متقابلين، على طريق السيل السريع، فيما اختلفت الروايات بشأن أسباب الحادث، حيث توقع مصور المقطع أن يكون سائق “التريلا” قد غلبه النوم أثناء القيادة.

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