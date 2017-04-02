نصف أندية الدوري الألماني مهددة بالهبوط !

سجل لاعب فيردر بريمن، توماس ديلاني، 3 أهداف “هاتريك”، وتكفل لويس هولتبي بإحراز هدف الفوز القاتل لهامبورغ في الوقت بدل الضائع، مع اشتداد صراع الهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”.

كل نقطة لها قيمتها في الجولات الفاصلة، إذ تصارع نصف فرق الدوري من أجل النجاة من الهبوط، حيث تفصل 5 نقاط فقط بين شالكه صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة وأوغسبورغ صاحب المركز الثالث من القاع برصيد 29 نقطة.

ومع تبقي 8 جولات فقط على نهاية الموسم، فإن أي شيء قد يحدث في عام غير قابل للتنبؤات.

واحتفظ ديلاني بتواضعه بعد تسجيله هاتريك وقيادته لفيردر بريمن للفوز الساحق على مضيفه فرايبورغ 5-2.

وقال ديلاني: “لم يكن لدينا بديل سوى الفوز في صراعنا من أجل النجاة، الأمور كانت ستختلف تماماً لو تعرضنا للهزيمة الثالثة على التوالي”.

قائمة الفرق المتعثرة طويلة، وتضم أبطال سابقين في ألمانيا وأوروبا، مثل شالكه الذي يمتلك 34 نقطة، وبوروسيا مونشنغلادباخ الذي يمتلك 33 نقطة، وبريمن الذي يمتلك 32 نقطة، وباير ليفركوزن الذي يمتلك 31 نقطة، وهامبورغ الذي يمتلك 30 نقطة، وماينز وفولفسبورج وأوغسبورغ وجميعهم يمتلك 30 نقطة.

الصراع يبدو منحصراً على الإفلات من المركز الثالث من القاع، وبالتالي مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في دور فاصل من مباراتي ذهاب وإياب، نظراً لاقتراب إنغولشتاد صاحب المركز 17 برصيد 19 نقطة، ودارمشتاد صاحب المركز 18 الأخير برصيد 15 نقطة، من الهبوط بشكل مباشر من البوندسليغا.

وحقق بريمن طفرة في النتائج مؤخراً وحصد 16 نقطة من آخر 6 مباريات، دون أن يتلقى أي هزيمة، وهو نفس عدد النقاط التي جمعها من أول 20 مباراة في الموسم.

وتقدم هامبورغ من جانبه من المركز 16 إلى 13 بعدما قاده هولتبي للفوز على كولون 2-1.

وعلى الأرجح، فإن 40 نقطة ستكون كافية لضمان بقاء صاحبها بدوري الأضواء، ويتحتم على هامبورج الوصول إلى هذا العدد إذا أراد الحفاظ على الإنجاز الذي ينفرد به.

وذكر تقرير عبر الموقع الرسمي للدوري الألماني، أنه إذا استمرت الأندية في تحقيق نفس النتائج التي اعتادت عليها منذ نهاية فترة العطلات الشتوية فإن ماينز سينهي الموسم في المركز 16 برصيد 38 نقطة. ( DPA )

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