هل يتساقط مطر أخضر اللون قريباً في دبي ؟

قالت شركة “كريم” التي تقدم خدمة سيارات الأجرة عبر تطبيق هاتفي في #دبي و #الإمارات، إنها شهدت زيادة بنسبة تراوحت بين 15 و 20% في حجوزاتها نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وهذا ما جعلها تفكر في دعم جهود الاستمطار في البلاد.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتعزيز جهود الاستمطار في الإمارات، وذلك بعد التحسن الكبير الذي شهدته حجوزاتها خلال الطقس العاصف في البلاد، ولن تكتفي بالأمطار الطبيعية، بل ستعمل على مشروع لإنتاج أمطار خضراء صديقة للبيئة، بحسب ما نقلت صحيفة خليج تايمز.

وقالت الشركة في بيانها بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة كبيرة للأشخاص الذين يستخدمون خدمات كريم خلال رحلات الذهاب من وإلى العمل، وذلك بسبب زيادة كمية الأمطار في البلاد”.

وأضاف البيان: “شهدت كريم زيادة في أعمالها بنسبة تراوحت بين 15 و20% خلال الطقس العاصف، وخاصة خلال ساعات الذروة”.

ولتعزيز عملها، قالت كريم إنها ستقوم بدعم عمليات الاستمطار، بهدف زيادة كمية الأمطار عن طريق إطلاق بلورات الملح النقي واليود الفضي ويود البوتسيوم والثلج الجاف في الهواء، مما يساعد على إحداث تغييرات داخل السُحب وهطول المزيد من الأمطار.

وقالت الشركة أيضاً إن السكان سيشهدون تساقط أمطار خضراء اللون من السماء، بعد أن أكدت كريم على التزامها بدعم عمليات تلقيح السُحب. وأشارت الشركة إلى أن حقن السحب كان عملية ناجحة للغاية بالنسبة للمزارعين في الصحراء، كما ظهر أثرها الإيجابي على العديد من الشركات ومن بينها كريم.

إلا أن تزامن هذا الإعلان مع الأول من أبريل كشف عن أن الأمر لا يعدو كونه مزحة من “كريم” أرادت أن تداعب بها عملاءها بمناسبة كذبة الأول من أبريل.

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