وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية : تركيا قدمت مساعدات للاجئين السوريين بقيمة بـ ” 25 مليار دولار “

بلغت مساعدات تركيا التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين في العالم، للسوريين اللاجئين على أراضيها 25 مليار دولار، منذ نحو 7 سنوات.

وشملت المساعدات، معونات قدمتها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وأشخاص، فضلاً عن مساعدات الدولة التركية.

واستنادًا لمعلومات حصلت عليها الأناضول، من مصادر رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن نحو 13.5 مليون سوري باتوا في حاجة إلى المساعدات، منذ تاريخ اندلاع الأزمة فيها في 15 مارس/ آذار 2011.

كما أن نحو 4.9 مليون سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة، جراء الحروب الطاحنة المستمرة إلى يومنا الحالي.

وأنشات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، 26 مركزًا مؤقتًا لإيواء اللاجئين السوريين في عموم البلاد، قدمت فيها خدمات صحية واجتماعية للاجئين.

لم تكتف “آفاد” بالخدمات الصحية والاجتماعية، وإنما كرّست نفسها لتعليم الأطفال اللاجئينن، لتجنّب ضياع جيل كامل.

وبالتعاون مع وزارة التربية التركية، تشرف “آفاد” على تعليم 510 آلاف لاجئ سوري، ابتداءً من مرحلة الحضانة حتى الثانوية، بينهم 245 ألفًا في المراكز المؤقتة، و183 ألفًا في المدراس الحكومية.

كما تعدُّ إدارة الكوارث والطوارئ التركية، دورات وبرامج لتعليم مهن وحرف يدوية، وفي نهاية الدورات تقدم شهادات تخرج للمشاركين.

وفي هذا الخصوص، نال 150 ألف سوري شهادات في مجالات مختلفة، يمكنهم من خلالها الإسهام في إنشاء إعادة إعمار بلادهم من جديد.

وفي المراكز المؤقنة أيضًا، يُتاح للاجئين السوريين، اختيار مختار حيهم، حيث أن هذه المراكز مقسمة إلى أحياء، ويختارون شخصا يمثلهم لدى المسؤولين والمشرفين على إدارة المركز.

وتشير بيانات “آفاد” إلى إجراء الأطباء الأتراك 840 ألف عملية للاجئين السوريين والعراقيين، فضلاً عن تقديم خدمات علاجية لـ 22.5 مليون حالة طبية.

كما شهدت تركيا، ولادة 200 ألف طفل سوري، في هذا الخصوص تقدم “آفاد” وجبات تغذية للرضع والأمهات المرضعات والحوامل في المراكز المؤقتة.

لم تقتصر مساعدات تركيا للسوريين على أراضيها فحسب؛ وإنما المساعدات التي ترسلها إلى الداخل السوري، حيث بلغت قيمة مساعداتها الإنسانية في هذا الإطار 1.75 مليار ليرة تركية، وشملت 31 ألفا و66 شاحنة مساعدات.

وأنفقت تركيا من مواردها الحكومية، 12.1 مليار دولار، لتضميد جراح السوريين ومساعدتهم للتشبث بالحياة، وذلك وفق معايير الأمم المتحدة.

وبلغت نفقات تركيا مع منظماتها الخيرية للاجئين السوريين 25 مليار دولار خلال 7 أعوام، في المقابل وصلت مساعدات المجتمع الدولي للاجئين في تركيا 526 مليون دولار فقط.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت بأن تركيا تستقبل أكبر عدد للاجئين الأطفال في العالم. (ANADOLU)

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