أداة إضافية لكروم تمنع التشغيل التلقائي للفيديو

هناك الكثير من مقاطع الفيديو، التي تعمل تلقائياً عند تصفح مواقع الويب أو شبكات التواصل الاجتماعي، ما يسبب إزعاجاً للمستخدم في كثير من الحالات.

وللتغلب على هذه المشكلة، يمكن استعمال الأداة الإضافية “Disable HTML5 Autoplay” لمتصفح #غوغل_كروم، والتي تعمل على منع تشغيل مقاطع الفيديو في شبكة فيس بوك أو الويب، إلا عندما يرغب المستخدم في ذلك.

ويمكن للمستخدم التعرف على عدد مقاطع الفيديو، التي تم منع تشغيلها تلقائيا، من خلال النقر على الأيقونة الصغيرة في شريط القوائم الخاص بالمتصفح، وبالنسبة لمواقع الويب المقبولة فإنه يمكن ضبط بعض الاستثناءات، ويمكن تنزيل الأداة الإضافية “Disable HTML5 Autoplay” من متجر كروم ويب. ( DPA )

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