أردوغان : لن نسمح لفاشيي أوروبا إخضاع تركيا و المساس بكرامتها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم امكانية تهاون تركيا حيال الفاشيين الأوروبين الذين يعملون على المساس بكرامتها.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية وتنموية بولاية ريزه، شمالي تركيا.

وقال أردوغان: “لن نسمح أبدًا لبضعة فاشيين أوروبيين أن يمسوا كرامة هذا البلد، وكبريائه”.

وتابع:” أستنثني بعض الزعماء في الغرب، لكني أود القول إنكم لن تفلحوا في إخضاع الأمة التركية”.

وأكد أردوغان وجود اقبال كبير من قبل المغتربين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمال الانتقال إلى النظام الرئاسي. (ANADOLU)

عكس السير