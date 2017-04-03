ألمانيا : لاجىء سوري يسلم للشرطة ” لابتوب و ثلاثة آلاف يورو ” وجدها في قطار و صاحبها يرد بـ ” رسالة شكر “

سلم لاجئ سوري الشرطة، أول أمس السبت، حقيبة بداخلها “لابتوب” و 3090 يورو وجدها في قطار ضواحي (اس بان) في مدينة دورماغن، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، إن اللاجئ السوري سلام رشيد (30 عاماً) لم يصدق ما رأته عيناه عندما شاهد الحقيبة ثم قام بتسليمها إلى الشرطة على الفور.

وذكرت الصحيفة أن الحقيبة تحتوي، إلى جانب المحمول الأموال، على تذكرة طيران باسم شخص إيطالي، الأمر الذي ساعد الشرطة بالوصول إلى صاحبها.

وأعرب صاحب الحقيبة عن سروره، وأرسل لرشيد “رسالة شكر”، على تسليمها بعد أن نسيها في القطار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الإدارة المحلية للاندماج، فولكر ليفيرنتس، قوله “إن تسليم ما تم العثور عليه يجب أن يمنح تقييماً أعلى، إذا ما نظرنا إلى حالة اللاجئ وعائلته”.

وتتواجد زوجة رشيد وطفلاه (3-6 سنوات)، في مركز احتجاز في اليونان.

وعند سؤال رشيد عن سبب قيامه بتسليم الحقيبة، قال رشيد: “إنه أمر بديهي .. لا آخد شيئاً ليس ملكي”.

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