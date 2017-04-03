ألمانيا : لا يجب أن يفلت بشار الأسد من العقاب .. و لا يجب أن يركز الجميع على مكافحة الإرهاب فقط

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي في النزاع السوري لا ينبغي أن تؤدي إلى إفلات الرئيس السوري بشار الأسد من العقاب.

وحذر جابريل في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الاثنين من “أن يركز الجميع فقط على مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش”، وأضاف: “ما لا ينبغي أن يحدث هو بقاء ديكتاتور، ارتكب جرائم مفزعة في المنطقة، في مأمن على الدوام”، مشيراً إلى أنه لا ينبغي نسيان جرائم الأسد دون اكتراث بسبب مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، ذكر جابريل أنه “يتعين على السوريين في النهاية تقرير من سيكون الرئيس والحكومة”، مضيفاً أنه ليس من المجدي التطرق إلى مسألة بقاء الأسد في السلطة في البداية، “لأن ذلك لن يقود إلا إلى تعقيد كل شيء”.

وأكد جابريل ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم على وجه الخصوص النهج المستقلي في التعامل مع الحرب في سوريا. (DPA)

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