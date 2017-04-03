أليغري : ما حدث مع هيغواين لم يكن سهلاً

قال المدير الفني لـ#يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إن “مواجهة #نابولي التي انتهت بالتعادل 1-1، لم تكن سهلة على مهاجم الفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي كان يواجه فريقه القديم”، إذ أوضح أن جميع الحاضرين في ملعب “سان باولو” كانوا ضد الـ”بيبيتا”.

وأوضح أليغري، في تصريحات بعد المباراة: “هيغواين قدم مباراة جيدة. من الطبيعي بعد 3 سنوات مع نابولي، عندما تعود للملعب مع فريق منافس، أن تطلق عليك جميع الجماهير صافرات الاستهجان، الأمر لم يكن سهلاً. هو ليس إنساناً آلياً، لكنه شخص حساس للغاية”.

واستقبل 50 ألف مشجع لنادي نابولي، اللاعب الدولي الأرجنتيني بصفير هائل بمجرد نزوله لأرضية الملعب.

وكانت جماهير نابولي في انتظار لحظة عودة هيغواين لملعب فريقه السابق، الذي غادره الصيف الماضي باتجاه مدينة تورينو لينضم للغريم التاريخي، يوفنتوس، لتطلق ضده تلك الصافرات وتهتف بوصفه “خائن”.

ورفع مشجعو نابولي لافتات في كل أنحاء المدينة تصف هيغواين، بـ”الخائن” و”الناكر للجميل”.

ولعب هيغواين الملقب بـ”بيبيتا” مع نابولي لمدة 3 أعوام، وكان هداف الـ”سيري آ” الموسم الماضي بألوان قميصه برصيد 36 هدفاً.

وعلى جانب آخر، رفض أليغري الحديث عن مواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث ستقام مباراة الذهاب 11 أبريل (نيسان) الجاري على ملعب “يوفنتوس أرينا”، قبل أن يحتضن “الكامب نو” مواجهة الإياب في الأسبوع التالي مباشرة.

وقال بشكل مقتضب: “هي مباراة في الدور ربع النهائي، يجب خوضها برغبة التأهل. عندما تتواجد ضمن أفضل 8 فرق في أوروبا، أحياناً تجد نفسك أمام منافس سهل، وأحياناً أخرى لا، لكن الأهم دائماً هو الوصول لهذه المستويات”. ( EFE )

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