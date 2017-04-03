أنشيلوتي : زيدان ساعدني كثيراً في علاقتي مع بنزيما

أكد المدير الفني لبايرن ميونخ، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ساعده كثيراً في علاقته مع المهاجم #كريم_بنزيما، حينما كان مساعداً له في تدريب النادي “الملكي”.

وقال أنشيلوتي في حوار نشرته صحيفة جورنال دو ديمونش: “حينما كان مساعدي، كان لديه رغبة في التعلم والفهم وساعدني كثيراً في علاقتي مع بنزيما”.

وقال أنشيلوتي، الذي سيلتقي فريقه مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال: “زيدان يمتلك كاريزما كبيرة وهذا أمر مهم بالنسبة لأي مدرب.. هو أمر له ثقله في البدايات، يهتم بالحديث مع اللاعبين وشرح الأشياء لهم وهم يراقبون كل حركة”.

وبخصوص وضع الفرنسي كريم بنزيما مع منتخب بلاده بسبب مشاكله القضائية، قال: “الفرنسيين يخطئون معه.. في ريال مدريد هو الرفيق المثالي لكريستيانو رونالدو، وإن كان لم يصل لنفس مستواه مع المنتخب”. ( EFE )

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