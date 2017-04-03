إتصالات النظام ترفع أسعار خدمة الإنترنت

أعلنت الشركة النظامية للإتصالات عن رفع أسعار خدمة الانترنت “تراسل”، وتعديل أسعار أجور التركيب أيضاً، قائلةً إن التعديل جاء “ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم انفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين”.

وأوضحت الشركة، بحسب ما نقل عنها إعلام النظام، أن “الأسعار الجديدة يبدأ العمل بها اعتباراً من 2017/4/1″، مشيرةً إلى أنه “تم تحديد سعر سرعة 265 بـ 1200 ليرة سورية شهرياً، وسرعة 512 بـ 1400 ليرة، وسرعة 1 ميغا بـ 1900 ليرة وسرعة 2 ميغا بـ 3100 ليرة سورية”.

وأضافت الشركة أن “سرعة 4 ميغا حددت بسعر 5500 ليرة، وسرعة 8 ميغا بـ 10000 ليرة، وسرعة 16 ميغا بـ 18500 ليرة وسرعة 24 ميغا بـ 28000 ليرة”، في حين بينت الشركة أن “أجور التركيب التي تدفع لمرة واحدة هي 2500 ليرة سورية”.

عكس السير