إجماع لأبرز وزراء الاتحاد الأوروبي : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

استبعد الاتحاد الأوروبي أي دور لبشار الأسد في السلطة في ختام المرحلة الانتقالية.

وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم بشأن سوريا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغريني إنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، وإن مصيره يقرره الشعب السوري.

وقال وزير الخارجية الهولندي برت كوندرس “كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلا للأسد، لكن القرار يعود للشعب السوري”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إنه يجب “حصول انتقال سياسي فعلي وعند انتهاء العملية السياسية وحين يتعلق الأمر ببناء سوريا المستقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سوريا هذه يمكن أن يديرها الأسد طالما أنه يتحمل مسؤولية في الوضع الراهن، أكثر من 300 ألف قتيل وسجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد أنها مسألة إحساس بالمسؤوليات”.

من جهته، قال نظيره الألماني سيغمار غابريال “لقد قلنا على الدوام إنه يعود للسوريين أن يقرروا من سيكون رئيسهم وأي حكومة ستكون لديهم، ومن غير المجدي تسوية مسألة الأسد في البداية لأن ذلك سيقود إلى طريق مسدود”.

وأضاف غابريال “لكنْ هناك أمر غير مقبول، وهو أن يبقى دكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة في المنطقة في منصبه دون عقاب باسم التركيز على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. هذا الأمر لا يمكن أن يكون موقف أوروبا”.

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