إنفجارات تخلف قتلى و جرحى في روسيا ( فيديو | محدث )

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون بتفجير مزدوج في إحدى محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ.

وأكدت مصادر أمنية روسية أن التفجيرين نفذا بواسطة عبوتين ناسفتين.

وتحدثت مصادر عن إغلاق 7 محطات مترو، بينما تستمر عمليات الإجلاء من محطة عبور “سينايا بلوشاد” – “تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت”.

وبدأت الأجهزة المعنية التحقيقات في الهجوم الذي يعتقد أنه يحمل طابعا إرهابيا. (RT)

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