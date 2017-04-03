إنفجارات تخلف قتلى و جرحى في روسيا ( فيديو | محدث )

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون بتفجير مزدوج في إحدى محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ.
وأكدت مصادر أمنية روسية أن التفجيرين نفذا بواسطة عبوتين ناسفتين.
وتحدثت مصادر عن إغلاق 7 محطات مترو، بينما تستمر عمليات الإجلاء من محطة عبور “سينايا بلوشاد” – “تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت”.
وبدأت الأجهزة المعنية التحقيقات في الهجوم الذي يعتقد أنه يحمل طابعا إرهابيا. (RT)
متابعات
بوتين : ندرس كل الأسباب وراء الانفجار بما في ذلك الإرهاب
إغلاق 7 محطات مترو أنفاق في سان بطرسبورغ الروسية عقب تفجير في أحد محطات المترو بالمدينة (تاس)
السلطات الروسية تقول إن انفجارا واحدا فقط وقع في #مترو #سان_بطرسبرغ
عكس السير
قيم الخبر
التساؤلات كانت دوما لماذا يوجد عمليات ارهابية بطبعة داعشية في كل العالم الا في روسيا وإيران؟؟؟والجواب الاكيد لأنهما من خلق ومول داعش لا سباب نعرفها،وكان توقعي في الفترة الاخيرة وبسبب التوجه الأميركي الاوروبي لمحاربة داعش والابتعاد عن الأسد ان تحصل عمليات ارهابية في ايران او روسيا وطبعا تكون وراءها مخابرات الدولتين وذلك لتأكيد الاتجاه الأميركي بمحاربة داعش وشرعنة الأسد .
نأمل ان تكون بداية الرد على جرائم بوطين وأن يكون الثار قد بدأ لدماء المسلمين ضد كل من شارك في قصفهم في سوريا والعراق وبقية الدول المسلمه
اللهم أذقهم كأس العذاب في بلادهم واكفنا شرهم
اللي يدق الباب بيسمع الجواب
روسيا دخلت في المستنقع السوري و لن تخرج منه الا بعد تفككها كما تفكك الاتحاد السوفيتي من قبل في أفغانستان
و سيذكر التاريخ بوتين على أنه كان السبب في خراب روسيا بغروره كما دمر هتلر ألمانيا بغروره
لا تنسى سيد بوتين انك كنت وما زلت رجل مخابرات في اسوأ مخابرات عرفها التاريخ ك ب ج والتي كانت مستعدة لفعل اي شيء في سبيل اهدافها
ولا تنسى ايضا ان المظاهرات بدأت تجتاح روسيا والعمل الارهابي الذي حصل قد يكون وراءه المتضرر من المظاهرات وقدرته على التحرك بحرية في كل الاراضي الروسية ويريد مزيدا من الصلاحيات لاجتثاث خصومه وسلملي على النظامين السوري والعراقي وحكم الملالي في قم وذنبه حزب الشيطان
اللهم زيد و بارك من هذه العمليات
الى الجهنم وبئس المصير من يزرع الريح يحصد العاصفة