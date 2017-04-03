الحزبان الكرديان الرئيسيان يبحثان موعد إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق

بحث الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان العراق اليوم الأحد مسالة تحديد موعد لاجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان.

وعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعاً عاجلاً لمناقشة مسألة الاستفتاء واستقلال إقليم كردستان بحضور رئيس الاقليم مسعود بارزاني.

وجاء في بيان مشترك للحزبيين اليوم “انه تم طرح عدد من الملفات للمناقشة حول الاستفتاء وكركوك والوضع الداخلي في إقليم كردستان حيث تمت مناقشة الموضوع بشكل مفصل ومن كافة الأبعاد، انطلاقاً من الرؤية المخلصة والحريصة على حق تقرير المصير لشعب كردستان والعلاقات بين العراق وكردستان وابعاد المخاطر السابقة بينهما، والتي لم تصب في مصلحة العراق وكردستان من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، الى جانب حق شعب كردستان في تحديد اسلوب الحياة السياسية والادارية له في الاستقلال وكيان دولة مستقلة”.

وحسب البيان فقد”قرر الجانبان العمل معاً بجدية على هذا الأمر باعتباره مسألة قومية ووطنية بتوجه موحد وأن يقوم الطرفان عبر لجنة مشتركة بمناقشة هذا الامر مع الأطراف السياسية والوطنية الكردستانية من أجل تشكيل لجنة مشتركة لتحديد موعد اجراء الاستفتاء وآليته”.

كان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أكد ، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خلال زيارته للأقليم مؤخرا، أن الإقليم سيجري استفتاء على الاستقلال قريبا لإطلاع العالم على إرادة الشعب الكردستاني وحقه في تقرير مصيره. (DPA)

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