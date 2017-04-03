السجن لسيدة بريطانية بعد إدانتها بإقامة علاقة جنسية مع أطفال قاصرين

قضت محكمة في #بريطانيا بسجن سيدة متزوجة وأما لأطفال سبعة أعوام، وذلك بعد إدانتها بإقامة علاقة جنسية بشكل جماعي مع أطفال قاصرين.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن محكمة في منطقة باكينغهام سفير جنوبي البلاد، وصفت المدانة بالأم المرعبة، بعد تورطها في فعل مشين مع قاصرين في عمر أبنائها.

ورأت المحكمة أن الأم أمادا تومبكينس، البالغة من العمر 39 سنة، تخطت كل المعايير الأخلاقية حين مارست الرذيلة مع 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما.

وروت الأم للمحكمة تفاصيل ممارسة الجنس مع الأطفال الستة القاصرين في منزلها حيث يقطن أبناؤها، ودفعهم، قبل ذلك، إلى تناول الكحول والحشيش بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، كما قالت المتهمة إنها أخبرت أحد ضحاياها بأنها حامل منه، وبحاجة ماسة لإجراء عملية إجهاض للجنين.

ولم يتوان القاضي، فرانسيس شاريدان، عن التوجه للمتهمة قائلا: “سأقولها بوضوح، سيدتي أنت مهووسة جنس”، ليضيف أن لتصرفاتها “الفاحشة” أثار “مدمرة” على حياة ضحاياها.

من ناحيتها، دعت الجمعية الوطنية البريطانية للحماية من القسوة ضد الأطفال، إلى إعادة تأهيل الأم نفسيا أثناء قضاء عقوبتها ، حتى تعود إلى وضعها الطبيعي بعد مغادرة السجن.

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