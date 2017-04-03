السعودية : موظف يصيب زميله بطلقات نارية في مستشفى جامعي بالرياض

باشرت الجهات الأمنية السعودية التحقيقات في قضية إطلاق نار وقع داخل أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة الرياض.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة سبق ، فقد وقعت الحادثة في المبنى الإداري التابع للمستشفى الذي يتبع لإحدى الجامعات بالعاصمة الرياض، حيث أصيب موظف بطلقة نارية من أحد زملائه الذي دخل للقسم غاضباً إثر خلافات وسوء تفاهم.

ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما تم التحفظ على الجاني، وباشرت الجهات الأمنية عملية إيقافه لاستكمال إجراءات التحقيق ، وأكدت مصادر مطلعة استقرار حالة الموظف المصاب، مؤكدة إجراء عملية جراحية له عقب الإصابة، وحالته تستقر.

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