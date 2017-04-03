باريس سان جيرمان مهدد بعقوبات بسبب جماهيره

أضحى #باريس_سان_جيرمان مهددا بعقوبات، بعدما أكدت رابطة أندية الدوري الفرنسي لكرة القدم عزم لجنة الانضباط التابعة لها فتح تحقيق في أضرار سببتها جماهير النادي في مباراة نهائي كأس الرابطة أمام موناكو في ليون.

وكشفت صور التقطت لملعب أولمبيك ليون، مقاعد منتزعة من مكانها، وأنحى مسؤولو الدوري باللوم على جماهير باريس سان جيرمان.

وأدانت رابطة الدوري الفرنسي في بيان يوم الأحد “بشدة تصرفات جانب من جماهير باريس سان جيرمان في ملعب أولمبيك ليون.”

وفاز باريس سان جيرمان بالمباراة 4-1 ليحقق لقبه الرابع، على التوالي، في كأس الرابطة.

وأورد البيان “أن لجنة الانضباط التابعة لرابطة أندية الدوري الفرنسي ستنظر في القضية، في أقرب وقت. ( AFP )

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