بالفيديو .. أسترالية توقف شفرات مروحة كهربائية بـ ” لسانها ” !

حققت امرأة #أسترالية رقماً قياسياً في إيقاف شفرات مروحتين خلال دقيقة واحدة باستخدام لسانها أثناء عرض على إحدى قنوات التلفزة الإيطالية.

و دخلت زوي إليس #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية بعدما قدمت عرضاً مدهشاً خلال برنامج “لو شو دي ريكورد” الترفيهي، بعدما قامت بإيقاف شفرات مروحتين كهربائيتين بلسانها خلال دقيقة واحدة.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تمكنت أليس من تحطيم رقمها القياسي السابق عبر إقحام لسانها بين شفرات المروحتين 16 مرة فقط لإيقافها، بينما تطلب منها إدخال لسانها داخل شفرات المروحتين 20 مرة في المرة السابقة.

وكانت إليس قد حققت أرقاماً قياسية أخرى في الماضي، حيث تمكنت في أحد عروضها السابقة من فتح أكبر عدد من مصائد الفئران في دقيقة واحدة باستخدام لسانها.

ويعتبر زوجها تشين هولتغرين صاحب أفضل رقم قياسي في إطفاء أكبر عدد من نيران المشاعل بلسانه خلال دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ابتلاع أكبر عدد من الخناجر تحت الماء، ورفع أثقل وزن باستخدام جفن عينه.

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