بالفيديو .. شرطي يقتل أحد رجال العصابات في كينيا

قتل شرطي رجلا في أحد شوارع العاصمة الكينية #نيروبي ، بأن أرداه قتيلا بعدد من طلقات الرصاص ، وهو المشهد الذي تم توثيقه بالكاميرا وأثار الكثير من الضجيج في المجتمع، في حين تجري تحقيقات مستمرة حول القضية.

ويظهر فيديو للحادثة شرطيا وهو يوجه ناره باتجاه شابين، وقع أحدهما ميتا ضحية نيران الشرطي في أحد شوارع مدينة نيروبي.

وقد التقط الفيديو من بالكونة مجاورة للشارع، حيث يظهر الشرطي وبجواره الجثة وهي تنزف على الأرض وهو يدوس عليها بلا مبالاة، وقد احتشدت جمهرة من الناس لمشاهدة ما وقع من مأساة.

وقد أطلق الشرطي ست طلقات قبل أن يموت الرجل الضحية، ويسمع صوت المرأة في البلكونة وهي تصرخ أثناء تصويرها المشهد ، ووفق ما نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام محلية، يعتقد بأن القتيل ورفيقه ينتميان إلى عصابات محلية سيئة السمعة، تقوم بعمليات السطو و القتل في المنطقة.

وذكرت الأنباء أن الشرطة كانت تطارد الرجلين قبل إطلاق النار.

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