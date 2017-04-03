بالفيديو .. قطتان تطلبان الطعام عبر رن الجرس

ظهرت قطتان في فيديو وهما تطلبان الطعام عبر رن الجرس، في تجربة مثيرة لقيت إعجاب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو القصير كل واحد منها وهو يضغط على الجرس بكفة يده طلبا لمزيد من الغذاء على الصحن الموضوع أمامه، في حين يجلس القطان بشكل أنيق وراء المائدة الزجاجية التي تعكس الصور.

وفي اللحظة التي يرن فيها أي من الجرسين تقوم يد بشرية بوضع الطعام على الصحن، ليسرع القط إلى التهامه ، ومن جديد يسرع القطان لضرب الجرس مرة أخرى، في انتظار المزيد من الطعام، دون أن تختل المعادلة، بأن يأكل أحدهما من صحن الآخر.

وقد كتب النائب العمالي البريطاني توم واتسون: “لا يمكنني التوقف عن مشاهدة هذا”، بحسب ما أشارت صحيفة ميرور.

وتم تصوير الفيديو من قبل العالم الفيسولوجي الروسي إيفان بافلوف في إطار تجارب يقوم بها على الحيوانات بحسب ما نقلت قناة العربية ، وقد اكتشف بافلوف ما يسمى “التكييف الكلاسيكي” للشهية، أثناء دراسته حول أنظمة عمل المعدة في الحيوانات.

ووجد أن الكلاب مثلا تنتج اللعاب عندما تشم رائحة الطعام، أو تراه، كذلك فإنه يمكن أن تكون ردة الفعل عن طريق نظام أدائي صوتي كما تفعل القطتان في هذا الفيديو.

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