بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يروج لهاتف صيني

قام نجم #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، بالترويج لهاتف شركة “زي تي إي” الصينية، إذ يظهر بطل أمم أوروبا في مقطع فيديو حاملاً الهاتف في يده، وقد نشر اللاعب صورة شخصية له على حسابه على #إنستغرام.

ومن المقرر أن تقوم العلامة التجارية nubia التابعة لشركة ZTE بالكشف عن هاتفها الجديد في 6 أبريل (نيسان) الجاري، ويعتبر كريستيانو الواجهة الإعلامية للعلامة التجارية، لذا ليس من المفاجئ أن تظهر صورة شخصية له حاملاً الهاتف المرتقب “nubia Z17 Mini”.

ويأتي هاتف “nubia Z17 Mini” بالمواصفات التقنية التالية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

1- شاشة عرض لمسية قياس 5.2 بوصة بدقة 1080 بكسل.

2- كاميرا خلفية مزدوجة بعدستين دقة كل منهما 13 ميغابكسل.

3- كاميرا أمامية “سيلفي” بدقة 16 ميغابكسل.

4- معالج ثماني النواة بسرعة 1.8 غيغاهيرتز.

5- ذاكرة عشوائية سعتها 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية سعتها 64 غيغابايت.

6- يعمل بنسخة أندرويد “مارشميلو 6.0.1”.

من المتوقع أن يطرح الهاتف بالأسواق بسعر 275 دولاراً أمريكياً.

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