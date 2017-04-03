ترامب : سنوقف كوريا الشمالي حتى بدون مساعدة الصين

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز″، نشرت الأحد، من أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بشكل أحادي لإيقاف التهديد النووي لكوريا الشمالية إذا لم تقدم الصين المساعدة.

ومن المقرر أن يلتقى ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج للمرة الأولى في فلوريدا يومي 6 و 7 نيسان/ أبريل الحالي، حيث يتوقع أن يبحث الجانبان مسألة كوريا الشمالية والتوترات في بحر الصين الجنوبي والخلافات حول التجارة.

وقال ترامب للصحيفة إنه سيبحث مع شي التهديد المتزايد للبرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وأضاف ترامب لصحيفة “فايننشال تايمز″ أن “الصين لها نفوذ كبير على كوريا الشمالية، والصين إما ستقرر مساعدتنا بشأن كوريا الشمالية أو أنها لن تفعل. إذا فعلوا فإن ذلك سيكون جيدا جدا للصين، وإذا لم يفعلوا فلن يكون هذا جيدا لأي شخص”.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستوقف كوريا الشمالية حتى بدون مساعدة الصين.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله “حسنا، إذا لم تحل الصين مسألة كوريا الشمالية، فسنفعل نحن ذلك”.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين في العام الماضي وحده، ويعتقد أنها تقوم بتطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، كيه تي ماكفارلاند في مقابلة منفصلة مع الصحيفة ذاتها إن “هناك احتمالا حقيقيا بأن تصبح كوريا الشمالية قادرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي في نهاية فترة ترامب الرئاسية الأولى”.

وتدعو الصين منذ فترة إلى استئناف المحادثات السداسية حول نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية. واقترحت أن تعلق بيونغ يانغ أنشطتها النووية والبالستية مقابل قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة القائمة منذ فترة طويلة. (DPA)

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