تركيا : تعديل على قرار متعلق بالسوريين حملة الشهادات الطبية

قالت وسائل إعلام تركية، إن وزارة الصحة التركية أجرت تعديلا على القرار الخاص بأسس تنظيم عمل منتسبي الأقسام الصحية الأجانب في المراكز الطبية الخاصة بالبلاد.

وينص التعديل الذي نُشر السبت في الجريدة الرسمية التركية، على السماح للسوريين ممن يحمل شهادات في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين من العمل في مخيمات الإيواء والمراكز الطبية الخاصة باللاجئين، دون تعديل شهاداتهم.

ووفق ما أورد موقع “تورك برس”، فإن السوريين حملة الشهادات الطبية والصحية يكتفون بإبراز الوثائق والشهادات التي تثبت قابليتهم للعمل في تلك المراكز الطبية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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